JUHAN PAADAM MEENUTAB TÄDI SALME REEKI: „Tal endal lapsi ei olnud. Mulle on tädi tunnistanud, et laste mittesaamine oli tema valik." 

Salme Reegi nimi peaks olema tuttav isegi kõige nooremale põlvkonnale. Seda muidugi juhul kui nende vanemad on natukegi vaevunud oma võsukesi kuuldemänge kuulama harjutada. Just raadioteatri tükkides on Salme selgelt äratuntava hääletämbriga osatäitmisi tänaseks kõige rohkem säilinud – rolle tuleb kokku ligi sada kolmkümmend, ent raadioteatris eetrisse lastud lavastajatöid on paarkümmend tükki enamgi. Suurte arvudega võib jätkata, sest teatris, peamiselt Eesti Draamateatris jõudis see väikest kasvu suur näitleja teha ligi sada seitsekümmend rolli ning filmides ja telelavastustes paarkümmend.