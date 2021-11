EESTI ASI: Kvaliteetsed ja stiilsed ehted 

Pebblesi ehted on justkui rännak unistustesse … neid nähes meenuvad esimesena meri, värskus, kargus, kaldale uhutud ja looduse kujundatud vormid. Ehted on valmistatud taaskasutatud hõbedast, millele on antud uus vorm ja lugu. Olulisteks märksõnadeks on kvaliteet ja pikaealisus.