LOE: Ootamatud pöörded 

Sandie Jonesi teose „Teine naine“ pealkiri otsekui vihjaks, et tegemist on armukolmnurgaga, kuid nii see siiski pole. Naine, kes oma lugu jutustava peategelase elu kohati lausa põrguks muudab, on armastatud mehe ema – tulevane ämm. Noorte elu takistamise nimel ette võetavate tegude seas on süütumate kõrval ka lausa hullusena mõjuvaid tegusid. Neile, kes naudivad põhjalikke kirjeldusi ja ohtraid dialooge, peaks raamatu stiil sobima; neile, kes otsivad eeskätt põnevust ka psühholoogilistest põnevikest, milleks teos liigitub, on ehk kohati kiusatus lugeda n-ö diagonaalis. Kuid mõlemat tüüpi lugejate jaoks kasvab pinge raamatus ühtlaselt ja puändi ette ära arvamine on keerukas, kui mitte võimatu.