PÄRNU MUUSEUM 125 | Tutvu muuseumi rikka ajalooga ja rända ajas tagasi teatrimaailma 

Esimest korda näeb näiteks Nikolai kirikust pärinevat vitraažitükikest. See on seda erilisem, et Nikolai kirikuga seotud esemeid on säilinud vaid mõni üksik. Sel on kujutatud meest, kes hoiab raamatut, millel kolm ringi. Ilmselt sümboliseerivad ringid kolme kuldkera või kolme kotti kulda, mille ta andis salaja vaesele mehele tütarde kaasavaraks, päästes tütarlapsed prostituudiks müümisest. Aknaava ehtinud kunstiteos võis puruneda 16. sajandil.