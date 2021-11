Lugejakiri | Lapsena pekstud naise valus ülestunnistus: ma vihkan isadepäeva! 

Kui ise oled isa käest peksa saanud, siis pole isadepäev kindlasti see, mil heldimusega isadepäeval torti meisterdama tõttad. Ja kui elus on juhtunud nii, et ka su enda lapse isa ei taha järglase elus osaleda, siis ongi selle päeva saabumine ainult valus mälestus asjadest, mida tahaks olematuks teha.