Lugejakiri | Salenenud mehe abikaasa: „Mu mees on täitmatu!” 

„Hakkasin siis neid olukordi vältima. Voodisse läksin ka temast varem või hiljem. Mõnikord aitas, kuid mõnikord mitte. Nagu selgeltnägija oleks või vaimust vaevatud – kõpsti on püsti ja valmis! Siis jäin mõnikord nimme televiisori ette magama, aga puges öösel minu juurde jutuga, et külm on üksi magada. Kolisin ka lapse kõrvale ja andsin mehele väsitavaid töid ja tegemisi aias, aga ei mingit kasu. Ta tegemistest aina lõikab endale energiat ja isu juurde. Mulle jube meeldis natuke enam, kui ta ümaram oli, siis sai millestki muust ta kah mõeldud ja räägitud. Nüüd on plaat kinni jäänud ja sama jutt jookseb. Järgmisena pakun talle graafikut. Ja ütlen väga konkreetselt, et kui ei lepi, siis koligu või minema. Ma ei jaksa enam põgeneda ja vabandusi leida. Muidu on ta mul väga töökas ja armas mees, aga nüüd oma elustiili ja kõigi nende aktiivsete muutustega lihtsalt liiale läinud. Ja piiri ei oska ei tema ega mina enam seada,” loodab Veronika, et suudab mehe liigset agarust siiski peagi tagasi tõmmata.