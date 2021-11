Lugejakiri | Isadepäevaks meenutus isale: pane telefon käest ja jälgi liikluses oma lapsi! 

„Vaid mõni päev varem oli juhus kaubamaja juures, kus ristmikul isa telefonis surfas. Tema kõrval oli veelgi noorem laps – ehk kõigest kusagil 2-3aastane. Ja tatsas see lapsuke seal üksi isa ümber ringi, aga sõiduteeni oli kõigest sammuke minna. Mul hing sees värises ja astusin ise sammukese lähemale, et vajadusel saaks haarata. Aga nii väikestel tuleks ikka käest vanemal kinni hoida. Telefon on asendatav, aga last ei asenda sulle miski!”