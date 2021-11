Lugejakiri | Kes võttis: vanaema korterist kadus sularaha ja perekonnale kuulunud kuldehted 

„Vanaemal oli kolm last ja lapselapsed, kel kõigil olid võtmed, millega pääses memme majja. Vanaema suri ja leppisime kokku, et leiame ühise päeva, et tema majas ja asjades koos korda majja lüüa. Olid ka kindlad juhised, mis vanaema meile jätnud oli. Kui see sobiv päev saabus, siis selgus, et majast on kadunud mitmedki olulised asjad,” kirjutab memme lapselaps Emili.