Lugejakiri | Seksist sai meie peres kohustus! 

„Aastad läksid, aga meie perre järglasi ei sündinud. Tundus, et aega on ka veel. Ei survestanud end ega meest. Siis sain juba 35aastaseks ja ootamatult tekkis tunne, et nüüd on tuli meil takus. Arstid veel seda ei rõhutanud, aga ise hakkasin iga kuu tundma, et jälle üks raisatud kuu,” kirjeldab Maris suhtes tekkinud olukorda.