RAAMATUSÕBRA ANKEET: "Ringvaate" toimetaja avaldab raamatud, mis on talle eriti hinge pugenud 

• Kas eelistad raamatuid osta või laenutada? Osta. Kuidagi on kujunenud nii, et minu raamatud on väikest viisi raamatukoguks mu sõpradele, ja see teeb mu väga rõõmsaks.

• Mis raamat süütas su armastuse lugemise vastu? Need olid „Karlsson katuselt“ ja „Meisterdetektiiv Blomkvist“ ning seejärel „Kolm musketäri“ ning kogu Jules Verne’i looming. Ehk lühidalt öeldes mu vanaisa-vanaema mõnusalt seikluslik raamaturiiul.

• Kui palju raamatuid on su koduraamatukogus? Poole tuhande ringis. Nendega on kaetud üks mu elutoa sein ja veidi magamistoast.

• Kus sa tavaliselt loed? Igal pool, kus saab. Aastaid olen elanud nii, et üks raamat on seljakotis ikka kaasas. Võin lugeda ka bussis nagu kilukarbis, aga lemmikkoht lugemiseks on mererand.

• Millal sa lugemiseks aega leiad? Mulle on ikka nalja (ja kohati ka viha) teinud see, et lugevat inimest justkui võiks lakkamatult tülitada kõiksugu küsimuste ja hädadega, sest „ta ju ei tee midagi“. See. Ei. Ole. Nii. Ehk et lugemiseks tuleb reeglina lihtsalt aega võtta.

• Millist žanri eelistad? Ilukirjandust. Sest mulle meeldivad maailmad, kuhu sisse saab end ära kaotada. Ja ilukirjandus on lihtsalt ilus kirjandus ka. Viimasel ajal olen püüdnud enda harimiseks ka veidi rohkem non-fiction’it sisse pikkida.

• Mis raamat sul praegu pooleli on? Vot ongi üks non-fiction ehk Augustine Sedgewicki „Coffeeland“, mis räägib sellest, kuidas vanasti nii eksootilisest kohvist sai ühtäkki suur valuuta ja meie igapäevane sõltuvus.