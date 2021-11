SILMI AVAV NÄITUS: „Jälle see pandeemia!“ viskab pilgu lähiajalukku  

Tallinna sadamas avatud tervisemuuseumi välinäitus „Jälle see pandeemia!“ vaatleb 20. sajandi nakkushaigusi ning nendega toimetulekut piltide, teksti ja statistika kaudu. Vaatluse all on viirused gripist HIVini ja vaktsineerimise edulood. „Pilguheit lähiajalukku on oluline mõistmaks, et pandeemiad pole midagi erakordset, vaid alati inimkonnaga käsikäes käinud,“ tõdeb näituse kuraator Anna Rinaldo. Ta loodab, et ajalooga tutvumine vähendab ka üldist hirmu ja ebakindlustunnet ning annab mõista, et kollektiivse ja teaduspõhise tegutsemisega saadakse ka tänane pandeemia kontrolli alla.