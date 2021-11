Lugejakiri | Pettunud naine: lapsed valetasid minu kohta oma emale 

„Olen pärast ülikooli mitme pere juures lapsehoidjaks olnud. Seni ei ole ühtegi konflikti olnud. Pered ja lapsed on minuga väga rahul olnud. Uue pereni olengi senini jõudnud vanade soovituste ja petetuttavate kaudu, aga seekord tegin küll vale valiku,” kirjutab Marju.

Sügisel läks ta senine hoolealune lasteaeda, mistõttu soovitas senine pere teda enda sugulastele.

„Ma olin sotsiaalmeedias märganud, et üks pere otsib samuti hoidjat. See jäi silma just seetõttu, et see pere asus mu kodule lähemal. Mõtlesin, et liikumise mõttes pole ma enam sõltuv, vaid saan liikuda jala või rattaga. Aga panin selle mõttega ikka väga mööda,” selgitab naine.

Marju sõnul loobus ta senise pere pakutud tuttavatest.

„Valisin selle pere, kelle sotsiaalmeediast leidsin. Nad tundusid väga toredad. Avatud ja lahked. Peres oli kolm last, kellest esiti kohtusin kahe nooremaga. Ka hästi toredad tegelased, kes armastasid tegutsemist. Mingi hetk hakkas nende juures rohkem olema ka mehe tütar eelmisest suhtest. Selline teismeline, kes millegagi pole rahul. Ei muretsenud, sest arvasin, et leiame ka temaga selle ühise keele. Aga eksisin. Tal oli midagi isa uue naise vastu, kes mind väga hoidis. Ja seetõttu hakkas tüdruk vist ka minu vastu väga mässama. Jättis asju vedelema ja ajas minu kaela. Täiesti absurdseid asju tegi. Kohviubade asemel kallas kohvimasinasse puru. Midagi ummistas seal ära ja masin läks hooldusremonti. Määris nõusid ja jättis vedelema, kiskus pisemate tubades mänguasju laiali, vedas legod tualetti ja väitis, et kõike tegin mina. Et olengi lohakas ja üldse lastega ei tegele, et vaata nainult televiisorit ja istun telefonis. Nooremad oli kiirelt minu küljes kinni, aga vanem õde oli osav manipulaator. Kõige tipp oli see, kui ta enne vanemate saabumist ühe pisematest pikali lükkas ja ütles nutva lapse kohta vanematele, et minna löön ja tõukan neid kõiki. See läks mulle ikka väga hinge! Ma ei hakka kõike isegi kirjutama, aga pärast seda vahejuhtumit rääkisime vanematega ja leidsime, et on parem, kui ma tööd seal ei jätka. Pereema sõnul oli tüdruk minu kohta ka varasemalt märkusi teinud,” tunnistab lapsehoidja.