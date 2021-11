AJATU KLASSIKA! Keep on vihma käest moeprožektorite alla jõudnud

Burberry' 2014. aasta sügistalvine pontšode kollektsioon Londoni moenädalal. Foto: Empics/ Scanpix

Kõige varasem keebi kujutis on pärit aastast 1066, kui see on ühel illustratsioonil karjasel vihma kaitseks üle õla seatud. Varased keebid olid lihtsalt ümarad riidetükid, mis kinnitati krae külge.