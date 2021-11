VAPRALT LÄBI ELU | Tartu Kaunase Kodus on Reet kaaslaste jaoks kui koduhaldjas 

Habras ja väikest kasvu on Reet tõepoolest. „Olen vaid 1.46 pikk ja kaalun alla 40 kilo, olen elu jooksul ka mitu sentimeetrit lühemaks jäänud,“ sõnab ta. Ta lisab, et on teinud nii kohupiimavormi kui ka õunakooki ning küpsetanud porgandi- ja lihapirukat, aga kaalu ei tule kuidagi juurde.