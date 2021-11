ANU TALI JUURTE LUGU: püüan olla sugulaste kokkutooja 

Anu Tali vanaema Aleksandra vaarema oli Johann Köleri (1826–1899) õde Anu. Suguvõsas ringleva legendi kohaselt oli kunstnik enne siit ilmast lahkumist öelnud, et pärandab oma kuulsuse ja talendi kuuendale põlvkonnale. Tegelikult pole muidugi teada, kas Köler tõesti nii ütles või on see vaid rahvalooming. Kunstniku järeltulijad, kes on kunsti õppinud, pole igatahes kuulsaks saanud, ja nad polnud ka veel kuues põlvkond.