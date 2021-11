TIINA PARGI LÕPUTU REIS: vahel raske töö, vahel šampanjaga 

Teleajakirjanik Tiina Park Foto: Erki Pärnaku

Telemaja kontorist väljudes lendlen maast meeter kõrgemal, sest energiavoog, millega mind on kostitanud telerežissöör ja produtsent Tiina Park, on lihtsalt nii positiivne. Nagu oleksin viibinud esireapiletiga šõul, millel on tema kehtestatud reeglid.