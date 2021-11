ETTEVAATUST! Kirsti Timmer ei soovita selle rituaalita küünalt põletada: „Hinge peab saatma rahuriiki tagasi, sest ta ei kuulu siia.“ 

Kirsti Timmeri jaoks on hingedepäev sama tähtis päev kui jõulud ja sünnipäev. Ta peab oluliseks märkida, et kodus enda lähedase auks küünalt süüdates peab hiljem ka hinge tagasi rahuriiki saatma. „On inimesed, kes on harjunud süütama küünla enda koduaknal, kuid tegelikult tuleb küünalt kustutades arvestada sellega, et hinge peab saatma oma rahuriiki tagasi, sest ta ei kuulu enam siia.“