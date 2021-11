NÄITLEJA ELINA PURDE: „Tõdemus, et tegelikult ei peagi emana olema nii täiuslik, saabus mulle teise lapsega.“ 

Sellest on nüüdseks kaks aastat, kui meediakanalid hõiskasid: Elina Purde (38) sai sügise hakul teise lapse! Väike Hanna on vahepeal jõudsalt kasvanud ja käib juba lastehoius. Elina ja Andrus Purde vanem tütar Mia alustas aga kooliteed. „Kõik käib praegu laste taktis, lisaks koolile on veel tennise- ja ujumistrennid ning klaveritunnid. Kes viib, kes toob – päevaplaan on kui logistika tipp.“