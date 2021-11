TRAUMEERIV HALLOWEEN | Eestlased räägivad enda eriti hirmsatest kogemustest: „Siniste silmaalustega tüdruk teatas, et on peksa saanud naine.“

Foto: Pexels

Halloween on tulnud Eestisse, et jääda. Kuid nagu uute asjadega ikka, tekitab ka kõrvitsapüha esialgu kohmetust. Kuidas käituda, mida varuda koju, et anda lastele, kes karjuvad: „Pomm või komm?!“ Missugustesse olukordadesse sattusid need, kelle ukse taga pühapäeval kollitamas käidi?