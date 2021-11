REVALI ÜLLAD DAAMID TEEVAD ÜLLAID TEGUSID: „Leidsin, et ka meil on piisavalt palju hea südamega inimesi, kes soovivad kogu hingest kedagi aidata" 

Nad kogunevad vähemalt neli korda aastas, aga enamasti tunduvalt tihemini. Nad kõik on naised, eri rahvustest, poolte emakeeleks on vene keel. Nad on haritud, tihti loomeinimesed, neile meeldib kanda ajaloolisi kostüüme või uhkeid kleite ja osaleda heategevuslikel õhtusöökidel koos üllaste rüütlitega, kus galakontserdi vormis üksteisele lauldes esinetakse. Tegemist pole piinliku karaokeõhtuga – laulavad vaid need, kes hästi viisi peavad. Oluline daame ühendav lüli on aga tõik, et peaaegu kõigi lemmikloomaks on kass ning üheskoos annetatakse raha orvuks jäänud loomade varjupaikadele.