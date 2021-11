ARMASTATUD KIRJANIK VIIVI LUIK SAAB 75: „Kui sa ise ei tunne ennast vanana, siis ära usu kalendrit.“ 

SÜNNIPÄEVALAPS: „Kuna ma tajun aega alalise olevikuna, on kõik, mida ma olen kunagi elus kogenud, niisama elav, nagu oleks see just praegu toimunud. Tarvitseb ainult keskenduda, ja ma olen nendes kohtades ja nendes aastates, mida ma parajasti kujutan,“ on Viivi Luik ühes intervjuus öelnud.