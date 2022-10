NIPIRAAMATU ARHIIV | ANU SÄÄRITS : olulised on objektiivsus ja julgus olla sirge seljaga ning mitte alahinnata ennast ega teisi

Lapsepõlvekodust on Anu saanud kaasa teadmise, et olgu mis on, hakkama tuleb saada. „Olen suurest perest pärit. Meil peres hoolitses ema praktiliselt üksinda viie lapse eest, me ei saanud esitada mingeid nõudmisi. Pidin ise kiiresti suureks saama, et oma huvisid kuidagi realiseerida.“