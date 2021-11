ANU SÄÄRITS AUSALT ELUST: olulised on objektiivsus ja julgus olla sirge seljaga ning mitte alahinnata ennast ega teisi 

Uudishimu on olnud spordiuudistest ja -ülekannetest tuttava Anu Sääritsa (49) kannustav jõud tõepoolest juba lapsepõlvest saadik. „Üpris varakult vaatasin, et näe, Tallinnas toimub mingi huvitav asi! Otsustasin häälega Tartust kohale sõita, selle üle vaadata ja alles tagasi jõudes perele öelda, et käisin,“ muigab naine oma toonast otsustuskindlust, mis teda korduvalt kaugemale uudistama suunas.