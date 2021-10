"Võluv võrdsus" - muhe muinasjutuline mõtteid päriselusse suunav lugu 

Selle teose tegevus toimub Kettamaailmas ning tegelasteks on võlurid-nõiad. Lugu keerleb ühe äparduse tagajärgede ümber – nimelt sünnib kaheksanda poja kaheksanda poja asemel tütar ning surev võlur, kes on otsustanud oma võluväe edasi pärandada, annab pahaaimamatult talle üle oma saua ja võimed. Aga naine ei saa ju ometi võlur olla! Asjadega tuleb aga kohaneda ja just seda need tegelased teevadki. Eriti veel siis, kui saatus oma jonni ajab.

Seega on raamatus käsitletud igipõlist teemat, kuidas naistele on lubatud ühed asjad (teoses siis nõiaks olemine), meestele aga teised (võluriks olemine). Sest lihtsalt eksisteerivad kirjutamata reeglid, et naisvõlureid ja meesnõide ei ole olemas. Ja siis peabki see väike võluriks ihkav tüdruk end kordades rohkem tõestama, kui samal teel olevad poisid. Lõpuks see tal muidugi õnnestub ja oma teekonnal õnnestub tirtsul ka maailm päästa.

Nagu enamik Pratchetti teoseid, on seegi lustakas, kaasahaarav, täis tuumakaid mõtteid ja kirjeldusi. Ning kõik see keerleb ümber võrdõiguslikkuse, küsitavate traditsioonide ja kirjutamata reeglite. Ehk ümber selle, mis inimestegi elus ikka ja jälle esile kerkib. Eestis küll muu maailmaga veidi vähem, kuid võõras pole see teema siingi.