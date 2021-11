Lugejakiri | Heategevusest samm petmiseni: sagenenud juhtumid, mil kliendil jääb ostust raha puudu, mille tasub teine kunde 

„Sattusin toidupoes tunnistajaks, kus üks umbes 12aastane poiss tahtis osta sünnipäevakaarti. Ja tal jäi 39 senti puudu. Klienditeenindaja ütles talle seda mitu korda, aga poiss jäi ikka kassa ette seisma. Ei reageerinud. Seda seni, kuni järjekorrast kaks naist maksid tema eest puuduva osa summast kinni. Tema kiituseks tuleb küll öelda, et ta tänas mõlemat naist eraldi, aga samas.... Kui sul raha ei ole, siis sa ei saa osta. Ei saa jääda seisma ja passima, et keegi maksaks sinu eest. Aga seda see kutt tegi. Äkki oli kellelgi olulisel sünnipäev ja ta vajas seda kaarti selleks, kuigi see oli rahakaart, mis eeldab, et sinna pannakse kingituseks raha vahele. Põhimõte on ikkagi, et kui raha ei ole, siis ei osta,” kirjutab Meelis.