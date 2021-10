„USSIKEELED“ | Tingimusteta armastus on väga ohtlik legend, mis võib su elu ära rikkuda! 

Ussikeeled räägivad, kuidas armastus võib olla mürk. Tingimusteta armastus paneb tegelikkuses tingimusi niiet vähe pole ja enamasti on need ühe inimese – sinu – arvelt. Piiride kehtestamine on oluline igas suhtes – kui keegi sinu piire pidevalt ületab ning sa seda „tingimusteta armastuse“ nimel ignoreerid, on tulemused lõpuks sinu enda jaoks katastroofilised. Oska ohumärke ära tunda ja end hoida!

Muuhulgas räägime ka sellest, et tingimusteta armastus mõjub toksiliselt ka siis, kui jutuks on ema armastus lapse suhtes. Nimelt on eelduseks, et armastus oma lapse vastu lihtsalt peab olema, kuid elu on näidanud, ei pruugi see üldise kurnatuse tingimustes olla sugugi nii iseeneslik ja roosamannaline, kui kellegi fantaasia ette näeb.

Lisaks pajatame inimestest, kellega pärast esmakohtumist on selge, et neid tüüpe küll kunagi enam näha ei taha. Ghostimine ehk jäljetult kadumine on tänapäeval niivõrd tavaline. Miks inimesed seda teevad, kas see on nõme ja isekas, või hoopis pigem lõppkokkuvõttes kasulik?

Muuhulgas räägime sellest, mis tähendab see, kui näed erootilist unenägu kellestki, kes on sulle tegelikult üsnagi võõras inimene. Või kui näed unes pidevalt hoopis eksi?

Kuula saadet, see on taas väga toores ja eluline!