JAH, JUHUSEKS VÕIB OLLA HEA! Kuus viisi, kuidas üheöösuhe muuta sinu jaoks nauditavamaks 

Etteruttavalt - jah, me teame, et seksuaalsus on parem pikaajalises suhtes, kus on olnud aega teist poolt tundma õppida ja kirge kannustab armastus. Kuid vahel on hea ka see, kui laevad kohtuvad öös - kui sa pole valmis end emotsionaalselt siduma, ent vajad tasakaaluks, heaoluks, vallandumiseks vms kellegi soojust hetkeks enda keha vastas. Ja KUI sa leiad samamoodi mõtleva partneri.