PSÜHHOLOOGID SOOVITAVAD: ärevushäirete leevendamiseks vaata õudusfilme  

Väljaande Psychology Today teatel võivad õudusfilmide vaatamisest kasu saada iseäranis generaliseerunud ärevushäire all kannatajad, kes tunnevad ärevust pidevalt. Kui tavaliselt võib sellisel inimesel tekkida ärevus suvalisel hetkel, siis õudusfilmi vaadates on selleks kindel põhjus. „See nihe on tähtis, sest võimaldab vaatajale ärevuse intensiivsuse üle suuremat kontrolli. Kui ärevus on liiga suur, võib vaataja tuled põlema panna, vaadata filmi päevasel ajal, katta hirmsaimates kohtades silmad või isegi süžee välja otsida.“ Õudusfilm võimaldab treenida toimetulekut ärevuse ja hirmuga ning neid tundeid reguleerida, resümeerib ajakiri.