SEKSIKONSULTANT PALJASTAB: kui palju võib nädalas seksida?

Seksikonsultant Ness Cooper kinnitab, et kindlat soovituslikku vahekordade arvu pole olemas. Tema sõnul seksivad inimesed keskmiselt korra nädalas. Kui voodis leitakse tee teineteise embusse harvem, ei pruugi see üldse negatiivne märk olla. Cooperi sõnul võib seksi vähenemine viidata ka sellele, et partnerid lepivad teineteise identiteedi ja vajadustega. Võimalik, et neil on teisi ühiseid toredaid ettevõtmisi. Ent kui vahekordade arv on drastiliselt langenud ja see häirib osapooli, tasuks Cooperi sõnul nõu pidada mõne spetsialistiga.