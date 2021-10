HORMOONID MÖLLAVAD? Teadlased on leidnud väidetava põhjuse, miks mehed petavad  

Ajakirjas Journal of Sex Research ilmunud uurimuses leiti, et meestel, kelle organismis on keskmisest rohkem meesuguhormoon testosterooni, kipub olema korraga mitu seksuaalpartnerit. Huvitaval kombel on naistega lood hoopis teised: kõrge testosteroonitasemega naised kalduvad ühe partneriga piirduma. Uudist vahendav news.com.au nendib: ükski varasem uurimus pole näidanud, et testosteroon paneb mehi ja naisi niivõrd erinevalt käituma.