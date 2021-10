„MÕTTEKOHT“ | Ohhoo! Unistuste kaalu on võimalik jõuda mõtetega vigurdades 

Esimene, mida Merike on neile õpetanud, on oskus end armastada. „Ma mäletan, kuidas mul endalgi pisarad tilkusid ja ma mõtlesin, kuidas ma ütlen endale, et armastan ennast,“ teab naine, et see ei pruugi tulla lihtsalt. Kuid Merike on veendunud, et iga naine on juba täna iseenda parim versioon. Kui teha teadlikke samme, on võimalik iseendaga veelgi suuremaks sõbraks saada. Seepärast suunab Merike teadvustama, mis on see miski, mis sunnib kätt toidu järele haarama, ja vabanema igapäevasest kaaluga kaasnevast stressist.