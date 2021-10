LEPPIDA VÕI LAHKUDA? Pidevate solvangute allaneelamine näitab madalat enesehinnangut

„Ma ei talu enam oma abikaasat. Meie lugu algas nii kaunilt, mees oli galantsus ise. Lilled, õhtusöögid, kruiisid. Aga tasapisi on ta muutunud mu kõige suuremaks kriitikuks,“ jutustab tallinlanna Maia (49). „Teen tema silmis kõike valesti. Miks ma ostsin endale sellise talvemantli – kole ju. Hautasin liha liiga kaua – vilets kokk. Koeragi ei suuda dresseerida. Isegi hommikukohvi keedan liiga lahja. Mehele ei meeldi ka minu perekond. Iseäranis põlgab ta mu vaest venda. Nüüd on ta hakanud mind teiste naistega võrdlema. Viimane piisk oli eelmisel nädalal ühel peol, kus abikaasa ütles mu sõbrannale: „Küll sina, Katrin, näed sile ja kena välja, minu mooril on juba jubedad kortsud näos!“ Muidugi tegin näo, et võtan asja huumoriga, sest nägin, et kõigil oli piinlik. Sisimas aga lausa ulgusin alandusest. Nüüd mõtlen iga päev, kas abielul üldse on tulevikku. Kas sellist irisejat on võimalik terveks ravida? Sõbrannad küll räägivad, et see on vaimne vägivald, aga ma olen temaga harjunud. Ja kuhu mul minna?“ pihib ta.