JUMESTUSKUNSTNIK ANNAB NÕU: kuidas valida meigisvamm, mis sobiks sulle ideaalselt 

See, kas võlud meigipõhja pintsliga või libistad sõrmed üle näonaha, on maitseasi. Kvaliteetne pintsel katab naha tugevamalt ja põhjalikumalt, sõrmed aga sulatavad tooteid pehmemalt. Neid mõlemaid võib aga vabalt asendada üks korralik meigikäsn. See on universaalne vahend, mis loob jumestuse õrnade ja ühtlaste kihtidena – justkui oleks see profi tehtud.