ODAVAD TOOTED JA VALE KASUTAMINE: juuksurid räägivad, millised on kõige suuremad vead, mida inimesed enda juustega teevad 

15- aastase juuksuri- ja koolitaja kogemusega Aili Puss tõdes, et paljud inimesed tihti ei taju, kui palju näeb juuksur vaeva, et lõikus näeks täpselt selline välja nagu klient on soovinud. „Me esiteks peseme juuksed õigel viisil ja õigete ehk profesionaalsete toodetega, mis ei ole juustele kurnavad. Teiseks kuivatatakse juuksed lõikuse järgi ära. Koju minnes arvatakse tihti, et kui pesus ära käin siis ongi mul see õige soeng kohe peas, kuid tegelikult peaks inimene samamoodi tegema nagu juuksur salongis.“ .