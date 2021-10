PIRJO LEVANDI MEISTRIKLASS: Rahvusooperist sööklasse toidujagajaks ja tagasi: "tähtis pole, mida sa teed, vaid kes sa tegelikult oled!" 

LASKEM MINEVIKUST LAHTI: Pirjo on veendunud, et häid muutusi pole oma ellu enne võimalik tuua, kuni vanast lahti lastud pole. Nagu nendest kuivanud sügislehtedest.

Et elus edasi minna, tuleb minevikutaagast lahti lasta. Just sellest põhimõttest lähtub laulja Pirjo Levandi, kes üle paarikümne aasta on tagasi oma koduteatris, rahvusooperis Estonia.