Videoterapeut: "Enese kõrvalt nägemine aitab luua iseendaga sügavamat kontakti" 

Et videoteraapia meetod toob esile isikliku sisemaailma ja aitab end justkui kaardistada, tulevad teraapias sageli nähtavale hingehaavad ja ka teemad, mis vajavad edasist tähelepanu ja arendamist.

Aveli rõhutab, et paljud iganenud ja ebaterved sisemised suhtumised, kogemused ja hoiakud on muudetavad ning et end on võimalik ümber häälestada. Et Avelil on olemas selleks omad nõksud, soovivadki paljud tema juurde naasta ning tegeleda näiteks lapsepõlve või vanemaid puudutavate teemadega. Kuid nendest loovatest rännakutest on abi ka uute suhete loomisel või võimendamisel, karjääriga seonduva, naiselikkuse ja muu sellise võimendamisel ja taastamisel.

Enesetajumine teisel tasandil

Videoteraapia vestlused kipuvad puudutama ka minevikku ja lapsepõlve, kuid Aveli sõnul on see oluline, et tekiks enese tajuminning nägemine hoopis teisel tasandil. Erinevate olukordade kirjeldused aitavad hiljem videot vaadates endas palju selgemasse arusaamisesse jõuda. Seansi ajal palub Aveli ta tunnetada ja rääkida endast erilisel moel. See „võte“ on avanud paljude silmad endast.

Ta kinnitab, et siiamaani pole kellelgi tekkinud kaamerahirmu või probleeme enese avamisega kaamera ees. Et enne teraapiat luuakse muhav ja turvaline olemine, ununeb kaamera ruttu.

Videosalvestust vaadates kerkivad ülesse erinevad emotsioonid ja tunded ning see, kuidas iseennast kogetakse, on Aveli sõnul ülimalt isiklik. Ta on veendunud, et videoteraapia mõjub kõigile täpselt sellesse kohta, kuhu on vajalik hetkel mõjuda ja mis nähtavaks peab tulema. Paljud on end nähes ja kuuldes teraapiast lahkuses palju parema enesehinnanguga, sest enne teraapiat on nad endast palju vähem arvanud. Paljudel pole ka aimu olnud, kui armsad nad tegelikult on. Videopilti vaadates on nähtud enda erinevaid külgi, nii enesepettust, ohvrimeelsust kui kalduvust liialdustele. Mõned märkavad üllatusega, kui väsinud, kurnatud ja õnnetud nad on. „Üks on selge: enese nägemine kõrvalt aitab luua suuremat kontakti iseendaga, endaga seonduvalt millegi tunnistamine annab edasiliikumapaneva ja tervendava jõu,“ kinnitab terapeut.

Suund edasiseks