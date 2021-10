LUGEMISSOOVITUS | "Minu Florida" õpetab teekonnale tähelepanu pöörama 

Põnev oli lugeda ka orkaan Irma tulekust ning turvaliselt Eestimaalt pärit inimese suhtumist paanikasse, mis kohalike seas Irmageddonit oodates maad võttis. Ja miks raamatu alapealkiri on just selline, nagu see on - härra politseiniku ees vabandades. Miks, lugege juba ise.

Sest igatahes on „Minu Florida“ kirja pandud nii põnevalt ja lustlikult, et enne raamatu viimase punktini jõudmist seda naljalt käest panna ei saa. See on ehe kinnitus asjaolule, et kui tahta, saab hakkama igas olukorras – ja Eesti naine saabki, alati! – ning et alati on võimalik positiivseks jääda. Ning ükskõik kui kiiresti ja kaugele sa ei põgeneks, kui saavad kumminaalmaksud ja konnasilmad su ikka kätte. Kui meenutada Pipi Pikksukka. Küsimus on lihtsalt selles, kas sa oled teekonda nendeni nautinud või ei. „Minu Florida“ peategelased ilmselgelt on ning loodetavasti innustavad oma teekonnale tähelepanu pöörama ka lugejaid.