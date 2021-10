Lugejakiri | Mees tahab linade vahel suitsetada 

„Oleme suhtes olnud ainult mõne kuu, aga kuna mõlemad asusime uut korterit otsima, siis tegime seda kohe koos. Seda, et mu mees autos suitsetamist armastab, seda teadsin. Ka see ei meeldi mulle, aga kuni ta teeb seda enda autos, siis mul ükskõik. Sellest on palju hullem see, et ta tahab ka voodis linade vahel suitsetada,” kirjutab Emma.

„Ületab igasuguseid norme selline käitumine. Mine ja suitseta õues või rõdul, aga mitte toas linade vahel! Praegu on ta olnud nõus aknal tegema, aga meie majas on see tegelikult keelatud. Ja arusaadavalt, miks. Kui tänavusele suvele mõelda, siis kes oleks saanud siin ellu jääda, kui kuumalaine ajal keegi sulle tossu sisse puhub. Ehk siis meie diil kehtib praegu külmani. Külmaga ta aknal passida ei taha ja õue ka õhtul ega öösel kipu, mistõttu peaksin mina siis leppima talvel suitsuses ruumis magamisega. Ei tea, mis sellest kõigest veel saab, aga midagi ilusat ei paista. Terve oma poissmehena elatud aastad olevat ta nii olnud ja suitsetanud. Tal käib see nii automaatselt, et asi polegi selles, et ta ei tahaks minu pärast pingutada, aga harjumusel on juba niivõrd suur jõud. Me oleme mõlemad 35aastased ja eks on olnud aastaid, mis meid mõlemaid on mugavaks oma valikutes muutnud. Nüüd koos aga häda käes- kumbki ei suuda end muuta, sest senine elukorraldus on olnud mugav ja normaalne. Ma ei surugi enda elukorraldust peale, aga on lihtsalt asju, millega ei näi minu jaoks vastuvõetav leppida. Ja suitsetamine voodis on kindlasti just see!”