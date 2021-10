KATKEND RAAMATUST | Kuidas on seotud rinnahoidjad ja reis Kuule? 

Nende lahendus oli teha ILC Hamilton Standardi alltöövõtjaks, see firma oli spetsialiseerunud militaartehnoloogiale. Mõte oli selles, et ettevõtted võiksid uue kosmoseskafandri väljaarendamisel lihtsalt koostööd teha. Ent ILC rinnahoidja- ja Hamiltoni kahurivalmistajate vaheline kultuuride kokkupõrge osutus tohutuks, ja sellest pealesunnitud koostööst sündinud kosmoseskafandrid kasutuskõlbmatuks.

1965. aastal korraldas NASA ühe teise konkursi. Houstonis läbisid kolme erineva ettevõtte kolm erinevat skafandrit 22 eraldiseisvat testi. Jälle võitsid ülekaalukalt ICL-i pehmed käsitsi õmmeldud skafandrid. Õhujõudude ülemusele esitatud raportis märgiti, et ühtki teist varianti ei andnud ICL-i skafandriga isegi võrrelda. „Teist kohta ei saagi välja jagada,“ seisis raportis. Arvatavasti viidati sellega vahejuhtumitele nagu see, et ühe teise skafandri kiiver lendas testi käigus minema või et ühe teise skafandri õlad olid nii laiad, et astronaut ei saanud läbi luugi kuumaandurisse tagasi. Kui see harjutus oleks olnud päris olukord, oleksvaene mees igaveseks Kuule jäänud ... Aga õnneks oli ta Houstonis, Texases.