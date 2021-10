„MÕTTEKOHT“ | Kannapööre karjäärielus: „Kui sa ei lähe hommikul tööle rõõmuga, on aeg muutusteks.“ 

Kui aastate eest oli kombeks, et inimene töötab kogu eluea ühe tööandja juures, siis tänapäeval on selline asi kadunud pigem minevikku. Ometi tundub nii uue ameti õppimine kui uuele töökohale minek hirmutav ning päris paljud jäävad seetõttu kindlaks juba tuttavale. Olemata seejuures rahul sellega, mida tehakse. Kuid mõnikord on ka selge, et ilma kannapöördeta elus ei saa.