Lugejakiri | Õpetaja: haridusministeerium tagagu esiteks korralik ventilatsioon ja aknad, mis avanevad 

„Ma olen aastaid pidanud tunde andma klassis, kus isegi akent ei saa lahti teha. Olematust ventilatsioonist abi ei ole, sest värsket õhku ei saa kusagilt. Klassi õhutada ei saa ja pidevalt on tunnid sees. Kevadel lisandub veel aknast paistev päike, mis klassi ja temperatuuri üles kütab. Ja ometigi on koroonaviiruse puhul räägitud selle olulisusest, aga selle probleemiga haridusministeerium tegeleda ei ole jõudnud,” Kirjutab Jaana, et koolis on koroonaviirusele mõeldes mitu lahendamata muret.