Lugejakiri | Lapsevanem küsib: mida tunneb laps, kes osutub terve klassi silme ees koroonapositiivseks? 

„Ma ei ole kuidagi testimise vastu ega eita haigust ja olukorra tõsidust, aga töötades laste ja nende tunnetega, siis keerleb mul peas mureküsimus. Mida tunneb see laps, kes osutub terve klassi silme ees koroonapositiivseks? Kas keegi mõtleb sellele, mis märk talle külge jääb. Mida ta ise sel hetkel tunda ja mõelda võib? Mis toimub nende laste peas, kes jäävad klassi ka siis, kui see positiivseks osutunud laps koju saadetakse? Kõik need erinevad tunded, mis lapsi sel hetkel tabavad. Nad ei pruugi nendega hakkama saada,” leiab mures lapsevanem Merike.