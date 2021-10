Lugejakiri | Eriline üllatus: mees kinkis naisele pesapallikurika 

„Möödunud nädalavahetusel ootas mind maja ees suure lipsuga kaetud auto. Auto oli mu enda ostetud, aga kingitus oli selle sees. Ma isegi ei osanud aimata, et mida mu mees nüüd kokku on organiseerinud. Mõtlesin, et kas keegi tuttav hüppab välja või midagi. Siis pidin avama ukse ja nägin, et seal on pikem karp ja jälle suur lips peal. Ikka ei mingit aimu ega arusaamist, mis toimub. Ja kui karbi lõpuks avatud sain, siis tuli selline naer peale, et vajusin naerust auto kõrvale põlvili maha,” kirjeldab Birgit saadud üllatust.