Lugejakiri | Marus lapsevanem: sain lapse lähikontaktsusest teada üle nädala hiljem. Mis toimub?! 

„See on kolmas kord, kui mu laps sel õppeaastal on lähikontaktne just tänu koolis käimisele. Ehk tänu sellele, et valitsus ei ole suutnud õigeid otsuseid vastu võtta,” kurjustab Sirje.

Viimane ja kolmas teade tuli kooli vahendusel ja teisipäeval – ehk teisel koolivaheaja päeval.

„Selgus, et mu laps oli lähikontaktne 8 päeva tagasi. Ja ma saan niipalju hiljem teada! No loomulikult on laps jõudnud praeguseks juba vanavanemate juurde, sest ei teadnud ma ju hoida ega hoiata. Kas vastutuse võtab haridusminister Kersna või minister Kiik?! Ja nad tahavad koole lahti hoida. Haiglas pole kohti, arstiabi ei saa – miski ei toimi ja hullemaks läheb,” kirjutab Sirje emotsionaalselt ja lisab, et terviseameti poolt pole üldse mingit infot.

„Eelmine kord teavitas nende robot ka mind mingi 6 päeva hiljem, et laps lähikontaktne,” meenutab ta.

„Enne nüüdset lähikontaktsust oli laps piirangutest vaba 3 päeva, sest enne seda oli ta ju ka lähikontaktne. Mida annab see elu nö lahti hoidmine, kui tegelikult see piiratud lähikontaktsus suurendab riski teisi nakatada ja tegelikult ei paku ka koolis mingit kindlust ega turvalisust.

„Kuidas julgeb haridusminister edasi raiuda, et koolid tuleb hoida lahti, kui neil endal puudub võimekus hallata nakatunuid, lähikontaktseid ja nagu näib, siis kõike muud?! Kuidas valitsus ei saa aru, et sammuke veel ja pärast vaheaega jõuame ka tänu avatud koolidele selleni, et meie arstiabi on halvatud. Aeg on lõpetada need populistlikud otsused ja vaated, vaid võtta vastu julgeid samme. Kui teil pole julgust, siis pole teie koht ministritoolil! See, et alles nüüd tuleb ka vanuses 12-18 esitada vaktsiinitõend- no mida te senini venitasite?! Kas valitsus ei näe ega kuule, et kõigest mõni samm üle piiri meie lõunanaabrite juures – seal on juba kaos! Palju meil puudu on?! Aga ei! Hoiame koolid lahti, testime ja levitame viirust. Marru ajab!” pahandab Sirje.

Lapsevanema sõnul ei näe tema küll selles suurt kahju lapse haridusteel, kui praegu koolivaheaeg pikemaks lükkuks.