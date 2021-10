Lugejakiri | Mees tellib salaja autole juppe, aga mina otsigu kuu lõpus leivaraha 

„See pole enam mingi uus mure, vaid meil aastaid selline süsteem olnud. Nüüd on hinnad aga sedavõrd tõusnud, et ma enam ei jaksa. No saan aru, et autol on vaja vahepeal mingeid kuluvaid osi ja juppe vahetada, aga kas auto ikka vajab LED-ekraani ja uusi säravamaid tulesid?! Kahtlen! Ja need tellimused tulevad nii salaja, et mõne asja avastan alles siis, kui need juba autole külge pandud. Mõnda tõenäoliselt ei pane tähele. Ja mul pole midagi selle vastu, et ta nokitseb ja tal on hobi, aga mõnikord tuleks olukorda reaalsemalt vaadata. Tema ei muretse, kas ka viimasel nädalal enne palgapäev on leib ja liha laual,” kurdab Triinu.