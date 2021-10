MENOPAUSIGA KAASNEVAD NAHAPROBLEEMID: dermatoloog annab nõu, kuidas menopausi ajal hoolitseda enda näonaha eest 

„Menopaus on loomulik periood naise elus, mis tähistab munasarjade tegevuse lõppemist ja sellega seotult menstruatsioonide lakkamist. Üldjuhul toimub see 50-ndate eluaastate alguses, kuid sellele eelneb niinimetatud ettevalmistav periood ehk perimenopaus, mis kestab aastaid ja mille käigus toimuvad muutused hormoonide tasemes ja seeläbi kogu kehas,“ selgitab dr. Nurm ja lisab, et just sellepärast ongi oluline üle vaadata oma igapäevased harjumused, ka nahahooldusrutiinis.

„Uuringud näitavad, et perimenopausi ajal kaotab nahk viie aastaga umbes 30 protsenti oma kollageenist. Postmenopausi ajal on kadu aastas umbes kaks protsenti. Kuna nahk ei uuene enam nii kiiresti ning samal ajal toimub kiirem rakkude kadu, siis nahk õheneb, kaotab oma elastsuse, tekivad kortsud,“ kirjeldab dermatoloog nahas toimuvaid muutuseid.

Kasuta näohooldusrutiinis rikkalikku niisutajat

Pärast 50. eluaastat tõuseb naha pH tase, mis nõrgendab meie naha kaitserakkude ja hea mikrofloora tööd. Sellest tingituna on nahk tundlikum ja vastuvõtlikum erinevatele põletikele ja löövetele. Seega on oluline naha niiskusbarjääri aidata, kasutades rikkaliku niisutajat, mis sisaldab näiteks hüaluroonhapet või glütseriini.

Naha menopausaalsete ja ealiste muutuste pidurdamiseks on soovitatav kasutada tooteid, mis soodustavad kollageeni ja glükoosaminoglükaanide sünteesi, muutes naha elastsemaks ja niisutatuks. Kord nädalas võiks nahka koorida toodetega, mis sisaldavad AHA, BHA, salitsüülhapet või ensüüme. Koorimine on vajalik, et parandada toodete nahka imendumise võimet. Naha puhastamisel tuleks kasutada leebeid tooteid, vältides pikaajalisi veeprotseduure ja liigselt lõhnastatud ning antibakteriaalsete seepide kasutamist, et mitte eemaldada naturaalset lipiidikihti ja selle tagajärjel nahka ärritada.

Kaitse nahka väliste ärritajate eest