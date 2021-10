Kersti Kaljulaidi isiklik assistent Kristi Petolai: "Endale olulised päevad pidin unustama. Mingil hetkel avastasin, et pole aasta käinud maal lähedasi vaatamas ..." 

Kristi (36) esimene kohtumine oli Kadriorus direktori ja nõunikuga, teemaks töökohustused. Nende hulka nimetati presidendi jumestamine, riiete ettevalmistamine, üldiselt kõik välimusega seonduv. „Iga lausega üritati mõista anda, et kui selle teekonna ette võtan, pole see kaugeltki lust ja lillepidu. Hakkan elama lennukites ja autodes. Mina ei suutnud aga varjata rõõmu selle üle, et saan reisida. Ignoreerisin täpsustust, et see pole selline reisimine, nagu ma arvan. Ei olnud tõesti.“ Aastaid hiljem pole miski sama. Ei Kristi ise ega ta eraelu.