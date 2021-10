Saatejuht Mirjam Mõttus: „Lapseootele jäämine aitas mu läbipõlemisest välja.“ 

Enne lapsehoolduspuhkusele jäämist viis aastat „Aktuaalse kaamera“ Võru- ja Põlvamaa korrespondendina töötanud Mirjam Mõttus (35) tõdeb, et hoolimata kõigest on ta südames siiski rindereporter. „Korrespondendid töötavadki nii – vastutavad üksi kõige eest, mis toimub nii kaamera ees kui ka taga,“ viidates asjaolule, et kohalikuna oled sa sealse elu ekspert ning pead leidma igaks päevaks uue ja huvitava teema. Ühe päeva sisse mahub seega tohutult palju tööd. See kurnas aga Mirjami nii ära, et ta ka oma väga lähedasi inimesi enam kuulata ei jaksanud. „Lõpuks märkasin, et hakkasin oma elust elimineerima kõike, mis mind natukenegi lisaks väsitas. Õnneks sain ise ka aru, milliseks ebameeldivaks natuuriks ma muutuma hakkan,“ tõdeb naine ja paneb südamele, et kui sul ei ole enam jõudu teisi kuulata, on see ohumärk, millele tuleks tähelepanu pöörata.