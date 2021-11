ÕPETUS JA MUSTER | Koo soojendavad koerakarvased kudumid 

Koera- ja maalambavillase lõnga värv ja pehmus olenevad algmaterjalist ning võivad varieeruda heledast tumedani ja pehmest karedani.

Kuna koera vill on lühema kiuga kui lambavill, on täiesti loomulik, et kandmisel ja pesemisel muutuvad „koeravillad“ karvasemaks ja ajavad ka natuke karva. Selle omaduse tõttu on lõnga vastupidavus mõnevõrra väiksem – suure mehaanilise survega kohti, näiteks soki kanda, ei maksa ainult koeravillasest lõngast kududa, vaid tasub juurde võtta mõni vastupidavam sokilõng.

Näidiste juures on koera- ja maalambavillasele lõngale enamasti üks, vahel ka kaks peenikest lisalõnga juurde võetud. Tulemus on vastupidavam ja veelgi soojem ning pehmem kudum!

Loe koerakarva omadustest ja kammimisest ka siit.

Looga on kaasas 8 juhendit ja mustrit. Autor õpetab, kuidas kududa sääriseid, otsteta kindaid, peapaela ja nööpidega salli ning soojendajad päkkadele, põlvedele, küünarnukkidele ja randmetele.