KATKEND RAAMATUST | Iga habisedes astutud sammuga hakkas Reelika üha kibedamalt kahetsema oma otsust 

Iga habisedes astutud sammuga hakkas Reelika üha kibedamalt kahetsema oma otsust Sassi juurest uisapäisa jalga lasta. Mida ta sellega tõestada lootis? Mehed on nii tuimad tükid, et ei õpi niisugustest asjadest – Sassil on ärgates nagunii hoopis hea meel, et nende sõnelusest nii lihtsalt pääses ja saab hommikul rahulikult ja muretult mingite pulmajuttudeta endale muna praadida, Spordileht nina ees. Reelika oleks võinud hommikuni rahulikult turvalises toas magada. Homme ei olnud tarvis isegi kauplusse tööle minna – teda ootas kolm vaba päeva, mis Sassiga tülitsemise valguses tundusid täiesti mõttetud. Ta oli mõelnud need Sassi juures veeta ja seal natuke korda luua mehele ettekäändeks tuues, et aitab tal natuke koristada – sokutada vannituppa ja riidekappidesse mõned oma asjad, köögikapid enda käe järgi seada ja osta ehk uut voodipesugi lootuses, et Sass sellega harjub ning lõpuks leiab, et sama hästi võiks ta Reelika ju ametlikult naiseks võtta.

Mis heli see oli? Reelika võpatas, tema süda kukkus puperdama nagu segane. Oma meelisklustes polnud ta tähelegi pannud, et tema kõrval on peatunud üks sõiduauto. Rahumäe vägistaja! Kes ütles, et see pervert vaese mehe moel jalgsi liigub? Pervertide hulgas võib vabalt olla ka rikkaid inimesi. Ta taganes tühja trollipeatuse poole.

„Soovite ehk küüti?“ hõikas alla keritud aknast aga ootamatult lahke hääl. Milline kergendus! „Mu tuttavat just rööviti siinkandis pimedas tänaval, käekotiga joosti minema. Ma ei soovitaks teil siin sellisel kellaajal üksi jalutada. Oh, teil on jalg ka verine. Kas juhtus midagi?“ „Need neetud kingad! Jäin oma tegemistega veidike hilja peale. Lähete siis ka kesklinna poole, jah?“ vadistas Reelika suure kergendustundega. Vähe sellest vägistajahirmust, katki hõõrdunud villid olid tõesti väga valusad. „Äkki tahate kingad sõidu ajaks ära võtta?“ uuris sõbralik võõras, kui Reelika oli kõrvalistmele pugenud. Ta nõustus – kingadeta oli tõesti mõnusam, kuuma ilmaga olid tal jalad ka pisut paiste läinud. Autos oli soe, pisut umbne, rammestav. Silm kippus kinni vajuma. Ta ütles oma aadressi ja pomises, et kavatseb hommikul kaua magada, kuna tööle ei ole tarvis minna. Üleüldse ongi tore üksi elada, nii et sul siin ilmas mingeid tüütuid kohustusi ei ole.